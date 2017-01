Actualitzada 07/01/2017 a les 07:18

El CE Sant Julià visita avui (17 h) un rival directe en la lluita per la permanència a la tercera espanyola. Els de Jorge Dias s’enfrontaran al Molins 99, que es troba just per sota amb els mateixos punts a la taula. Els lauredians necessiten sumar el primer triomf com a visitant del curs, ja que en els sis duels que han disputat fins ara només han obtingut un punt.