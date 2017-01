El MoraBanc també es juga la classificació a la Copa avui

El Poliesportiu, talismà del MoraBanc El base del MoraBanc Thomas Schreiner. Fernando Galindo

Actualitzada 07/01/2017 a les 07:17

Els jugadors del MoraBanc només trepitjaran la pista avui per entrenar i preparar el duel de demà a Madrid, on s’enfrontaran al líder de la lliga Endesa, el Reial Madrid. Tot i no disputar cap partit, avui els tricolors es jugaran part de les opcions de ser a la Copa del Rei, ja que s’enfronten dos rivals directes. El RETAbet Bilbao i l’Herbalife Gran Canària es veuen les cares a Mirbilla (18.30 h) en un duel en què una derrota dels bascos facilitaria la presència del MoraBanc a Vitòria, ja que només hauria de sumar un triomf més en els dos partits que resten per assegurar-se anar a la Copa o, fins i tot, es podria classificar sense guanyar-ne cap, sempre que el Bilbao no guanyi la propera jornada i tingui un millor average. Els canaris poden obtenir el bitllet per a Vitòria amb un triomf avui, mentre que una derrota de l’Herbalife obligaria el MoraBanc a vèncer com a mínim un partit dels dos que queden i esperar que l’average no sigui pitjor que el dels bascos.