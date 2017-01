Cristiano torna després del descans

El portuguès jugarà avui davant el Granada a un Madrid amb moltes baixes

Actualitzada 07/01/2017 a les 07:11

Redacció Madrid

El Reial Madrid competeix avui novament a la lliga Santander després de gairebé un mes a causa de l’aturada de Nadal i el Mundial de Clubs. Ho farà davant el Granada (13 h) amb la principal novetat de Cristiano Ronaldo a la convocatòria després que el portuguès descansés en el partit de Copa de dimecres davant el Sevilla. Per contra, el conjunt blanc comptarà amb una llarga sèrie de baixes per lesió. Sergio Ramos, Pepe, Gareth Bale, Lucas Váquez i Mateo Kovacic no estaran a disposició de Zinedine Zidane.

“Sabem que és un altre partit, hem de tornar a la lliga i al que estem fent bé. L’únic que hem de fer és estar ben preparats per fer un bon partit”, va declarar el tècnic del Reial Madrid en la roda de premsa prèvia a l’enfrontament d’avui. El seu equip gaudeix de moment d’un còmode avantatge al capdavant de la classificació de tres punts respecte al Barça, amb un partit disputat menys, que ha de recuperar el 22 de febrer davant el València.

Per la seva part, el tècnic del Granada, Lucas Alcaraz, va mostrar-se confiat per donar la sorpresa al Santiago Bernabéu. “Hem de pensar que no ens ho posaran fàcil, però estic confiant que el meu equip ho farà el millor possible i res ens ha d’impedir fer un bon partit”, assegurava.



EL COMITÈ D'ÀRBITRES ESTUDIA SANCIONAR A PIQUÉ

Gerard Piqué va carregar contra l’actuació de Fernández Borbalán al finalitzar el partit de l’anada de vuitens de la Copa entre l’Athletic i el Barça el dijous. “El penal a Neymar ha estat claríssim i el que m’ha fet Gorka a mi, també. Però ja sabem com funciona això. Ja vam veure el que va passar al Sevilla-Madrid. En la línia dels últims temps. Volem jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoquen els arbitratges”, va comentar el defensa blaugrana a la zona mixta. Segons la COPE, el Comitè Tècnic d’Àrbitres té previst analitzar aquestes paraules per decidir si són denunciables i imposar així una sanció a Piqué.