Àxel Esteve suma el quart triomf de la temporada

L’esquiador s’imposa al gegant FIS d’Auron per només 8 dècimes

Nova victòria d’Àxel Esteve. El jove corredor de 22 anys es va imposar ahir al gegant FIS d’Auron després de superar per només vuit dècimes el segon classificat, l’italià Antonio Fantino, amb una gran segona mànega. Així, l’an-dor­­rà va sumar el quart d’aquesta temporada i el novè podi del curs en el seu compte particular. Per la seva part, Josh Alayrach va ser el següent corredor de la Federació andorrana més destacat a Auron ahir després d’obtenir una 15a posició, a 2’’26 d’Esteve. El van seguir Kevin Courrieu, que va acabar en el 29è lloc, a 4’’89 del seu company,