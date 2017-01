Marlins Triatlón Madrid obre delegació a Andorra

Vuit esportistes del país competiran federats a Espanya amb l’equip

Nacho Ortiz, triatleta resident a Andorra des de fa any i mig, ha impulsat la creació de Marlins Triatlón Andorra, una delegació del club madrileny del qual va ser un dels fundadors. De moment set esportistes més s’han afegit a la nòmina de l’entitat madrilenya, amb la qual s’han tret llicència federativa a Espanya –a Andorra no existeix federació, tot i diversos moviments des de fa temps per fundar-la–. “El que vull que quedi ben clar és que no som cap club nou al país ni cap entitat, som un grup d’amics, triatletes, que tenim llicència amb Marlins Triat­lón Madrid