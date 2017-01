El MoraBanc veu difícil incorporar un jugador abans del partit del Betis

La baixa per cinc setmanes més de Nacho Martín per un trencament parcial del lligament deltoide del turmell esquerre, ha portat al director tècnic del MoraBanc, Francesc Solana a, a mirar al mercat un possible reforç que pugui cobrir la baixa de l’aler pivot per si surt una oportunitat interessant.

Fonts del club van assenyalar que de moment no hi haurà cap incorporació abans del duel d’aquest diumenge a la pista del Reial Madrid, i també van afegir que és complicat que arribi un reforç abans del següent enfrontament, el dia 15 al Poliesportiu davant el Reial Betis Energia Plus, jornada