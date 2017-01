Els blancs decideixen el partit en la primera meitat i tenen peu i mig als quarts

El Reial Madrid sentencia el Sevilla

El Sevilla de Jorge Sampaoli arribava al Santiago Bernabéu amb ambició de ser protagonista i en va sortir escaldat (3-0) en el partit d’anada dels vuitens de final de la Copa. El Reial Madrid va ser el dominador del partit, especialment en la primera part, en què va ser molt superior als sevillistes. Al minut 10 els blancs es van avançar al marcador amb un gol de James Rodríguez després d’una errada de Mercado en la sortida de la pilota. El Sevilla, tou i desbordat per un Madrid còmode, va veure com Varane ampliava les diferències a la mitja hora a la sortida d’un córner. Els visitants es van queixar que la jugada des de la cantonada venia precedida per una falta de Morata sobre Mercado, no xiulada. Però quan sí van protestar els sevillans va ser en el penal que Mateu Lahoz va xiular abans del descans i que James Rodríguez es va encar­regar de materialitzar. En l’acció el colombià empenta Modric, que xoca amb Mercado i cau a ter­ra, cosa que va portar l’àrbitre a xiular penal, inexistent. Prèviament, Iborra havia perdonat el 2-1. Amb el 3-0 la segona part va ser més còmoda per al Madrid davant un Sevilla que va buscar un gol que li donés alguna opció més per a la tornada. Però el Madrid va controlar bé i té peu i mig als quarts de la Copa.



LUIS ENRIQUE VEU EL TRIDENT EN FORMA PER AL DUEL DE BILBAO

Luis Enrique va assegurar ahir en la prèvia del partit de Copa contra l’Athletic d’avui a San Mamés (21.15 h) que el trident (Messi, Neymar i Suárez) arriba de les vacances “millor del que havia marxat. Estic gratament impressionat pel seu nivell de forma”. El tècnic, que ha descartat Aleix Vidal, Mathieu i Denis Suárez, haurà de decidir-se a la porteria entre Ter Stegem i Masip per la lesió de Cillesen. Sobre l’Athletic, Luis Enrique va asse-nyalar que “és un equip molt valent, que no té por a arriscar”. El duel d’avui de vuitens enfronta els clubs amb més copes, tot i que les estadístiques afavoreixen darrerament el Barça.