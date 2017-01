Cachafeiro s'acomiada del Dakar després de trencar el motor del bugui

Dues etapes ha durat el Dakar 2017 per a Andreu Cachafeiro i el seu copilot Guifré Pujol, que no van finalitzar la jornada de dimarts, amb final a San Miguel de Tucumán, degut al trencament del motor del bugui. Segons fonts de l’equip Yamaha Trivimon, Cachafeiro i Pujol no es van adonar que el fang havia taponat el radiador del vehicle, cosa que va provocar que pugés la temperatura del motor fins que aquest va dir prou i es va trencar. Cachafeiro veia així com es quedava aviat sense poder complir l’objectiu d’acabar el Dakar, cosa que tampoc va fer