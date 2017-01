Andorra atreu Viñales

El pilot de l’equip Yamaha s’interessa per establir la residència al país després de passar-hi un temps i trobar-s’hi a gust

La llista de pilots del Mundial de Moto GP que decideixen fixar la seva residència a Andorra cada vegada és més nombrosa i té més candidats a entrar-hi. Els germans Aleix i Pol Espargaró, Brad­ley Smith, Jack Miller i Héctor Barberà són alguns dels corredors que durant l’època que no estan als circuits entrenen i viuen al Principat i ho exhibeixen constantment en fotos penjades a les xarxes, en les quals es veu com fan vida aquí, s’ajunten sovint amb altres residents d’elit, com Joaquim Purito Rodríguez o Toni Bou, entre altres, i fan grup per preparar-se físicament.

Maverick Viñales, que