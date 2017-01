Repetició de la jugada

Mireia Gutiérrez demostra que el 26è lloc d’Àustria no va ser flor d’un dia i torna a entrar a la segona mànega a l’eslàlom de Copa del Món de Zagreb

Mireia Gutiérrez va demostrar ahir a Zagreb que el 26è lloc de fa uns dies a Semmering (Àustria) en Copa del Món no va ser flor d’un dia, com va passar, per exemple, el 2015. L’esquiadora de la FAE va aconseguir a Croàcia classificar-se per segona vegada consecutiva per a la segona mànega en un eslàlom de Copa del Món, tot i que una caiguda li va impedir sumar punts en acabar per sobre del 8% de temps respecte a la guanyadora: Veronika Velez Zuzulova. L’eslovaca va cobrir les dues mànegues en un temps de 2’02’’53, mentre que Gutiérrez, que