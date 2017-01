España remunta en la segona etapa del Dakar i ascendeix a la 36a posició

Actualitzada 04/01/2017 a les 06:58

Redacció San Miguel de Tucumán

Cristian España (KTM) va protagonitzar una gran remuntada ahir en la segona jornada del Dakar. L’andorrà, 50è en l’estrena, va guanyar posicions fins a situar-se 37è en l’etapa i 36è de la general, a 32’37’’ del nou líder, el vigent campió, Toby Price, que es va imposar a l’especial de 275 quilòmetres. El resident Joan Barreda (Honda) va cedir temps respecte de Price en acabar en vuitena plaça l’etapa, mateixa situació que té a la classificació general, amb 5’32’’ de diferència pel que fa a Price. “Estic content amb la jornada i amb aquesta etapa de transició. L’autèntic balanç d’aquest tipus d’etapa és estar a l’arribada i no haver comès moltes errades. Les pròximes etapes intentaré atacar”, va assegurar.



Despres cedeix temps

En cotxes, domini a l’etapa i a la general per al Peugeot 3008 DKR de Sébastien Loeb. Els residents Cyril Despres i David Castera, dotzens de l’especial, es troben onzens a la classificació, a 10’45’’ del seu company.

Si destacable va ser la remuntada de Cristian España, un altre que va guanyar posicions en cursa va ser Albert Llovera, amb el Tatra del Bonver Dakar Project. L’andorrà va completar la jornada en 29a plaça, a 30’39’’ del vencedor (Van den Brink) i s’alça fins al 31è lloc de la general. Al tancament d’edició Andreu Cachafeiro, en la categoria UTV, i Jordi Ginesta en camions no havien arribat a San Miguel de Tucumán, des d’on es farà la sortida cap a San Salvador de Jujuy (780 quilòmetres en total).