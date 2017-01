El tècnic del City assegura que no es veu “a la banqueta amb 60 o 65 anys”

Guardiola creu propera la seva retirada

Actualitzada 03/01/2017 a les 07:31

Redacció Manchester

L’entrenador del Manchester City i ex del Barça i del Bayern de Munic, Pep Guardiola, va sorprendre ahir en assegurar que la seva car­rera com a entrenador no s’allargarà durant molt de temps. En aquest sentit, el de Santpedor, en declaracions a la cadena de televisió nord-americana NBC, va assenyalar que “estaré a Manchester les properes tres temporades o potser més, però m’estic apropant al final de la meva carrera, n’estic segur d’això. Sento que la fase que porta al meu adéu és un procés que ja ha començat”. I és que el tècnic català té clar, pel que va etzibar, que “no estaré a les banquetes fins als 60 o els 65 anys”. Guardiola, campió de tot amb el Barça, com a jugador i entrenador i amb tres bones temporades al Bayern, tot i no complir el gran objectiu de conquerir la Champions, té 45 anys i una nova passió, com va desvelar a l’NBC: “si em busqueu estaré en un camp de golf”.

Precisament el Manchester City, que venia de perdre a la Premier contra el Liverpool i d’allu-nyar-se del lideratge, va patir ahir per aconseguir un nou triomf a casa davant el Burnley (2-1). Guardiola va haver de recórrer als pesos pesants després del descans per capgirar un marcador advers, cosa que va fer amb gols de Clichy i Kun Agüero, que va ser suplent. Els citizen van jugar amb deu homes per expulsió a la primera part de Fernandinho.

I si a la Premier no s’atura, a Espanya l’inici d’any és per a la Copa del Rei. Per demà queda el duel entre el Sevilla i el Reial Madrid i dijous l’ex-equip de Guardiola, el Barça, visita San Mamés.



LA LLIGA XINESA ARRASA: WITSEL, UN ALTRE QUE FITXA

La lliga xinesa està trencant el mercat del futbol mundial amb fitxatges milionaris. Últimament han marxat al gegant asiàtic jugadors com l’argentí Carlos Tévez, els brasilers Óscar i Hulk o el colombià Jackson Martínez, i ahir es va conèixer l’adquisició del belga Axel Witsel, de 27 anys i perseguit per la Juve, pel Tianjin Quanjian. El total de l’operació estaria al voltant dels 50 milions d’euros per tres temporades. “Ha estat una decisió molt difícil, perquè per un costat tenia una oferta d’un gran equip, i amb el nom de la Juventus, i per l’altre una oferta que no podia rebutjar pel futur de la meva família,” va assegurar Witsel, que no passa per ser un dels millors migcampistes d’Europa.