Champions for Unicef torna avui al Poliesportiu Vicenç Mateu llança a cistella en l'edició de l'any passat. Xavier Pujol

Actualitzada 03/01/2017 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

El Poliesportiu d’Andorra serà escenari avui de la tercera edició de Champions for Unicef, partits de bàsquet solidaris en què es busca recaptar el màxim de diners per a l’entitat que treballa per als infants d’arreu del món. La jornada començarà a les set de la tarda i les entrades, al preu de 5 euros, es poden adquirir al portal de venda d’entrades de MoraBanc o a les taquilles del Poliesportiu en el moment d’accedir per veure l’espectacle.

Champions for Unicef començarà amb un partit que enfrontarà diverses personalitats de la vida pública andorrana, que per un dia canviaran els papers per jugadors de bàsquet. Entre els polítics confirmats hi ha Vicenç Mateu, Jordi Cinca, Francesc Camp, Pere López, Jordi Gallardo o Trini Marín. Cap a les vuit del vespre arribarà el plat fort entre dos combinats, amb jugadors del MoraBanc barrejats amb esportistes del país. No hi faltaran esportistes convidats de diversos àmbits, com Joaquim Purito Rodríguez, Toni Bou, Ilde Lima, Paul Alieu, Laura Sallés, Ferran Teixidó, Aleix Espargaró, Mònica Ramírez o Mònica Bernaus. Una vegada més, i ja van tres edicions, la societat andorrana s’apunta a una bona causa per ajudar els nens necessitats, a qui anirà destinada la recaptació.