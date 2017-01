“Arribo bé, amb ganes d'estar a la portella i donar el 200%”

L’esquiadora torna avui a l’estació on va aconseguir el 2015 el seu millor resultat en copa del món i l’afronta després de classificar-se vint-i-sisena a àustria fa uns dies

Mireia Gutiérrez torna avui a Zagreb (Croàcia), on el gener del 2015 va aconseguir el seu millor resultat –vintena–en un eslàlom de Copa del Món. L’andorrana afronta la cita croata amb la moral pels núvols després de tornar a classificar-se per a la segona mànega fa uns dies a Àustria (Semmering), on va acabar 26a.



Com es presenta Zagreb?

Arribo bé, amb ganes d’estar a la portella de sortida i poder donar el 200%.



Quin és el seu objectiu després de la 26a posició d’Àustria?

L’objectiu principal és fer un bon esquí, sòlid, i lluitar fins a l’última porta, com sempre, deixant-ho tot a