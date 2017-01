Escalfant motors per a la Copa del Rei

Els equips ultimen els detalls i demà s’obre el teló amb quatre partits d’anada

Actualitzada 02/01/2017 a les 07:14

Redacció Madrid

Torna el futbol per a aquestes festes de Nadal i ho fa amb els partits d’anada dels vuitens de final de la Copa del Rei.

Després d’uns dies de descans els conjunts implicats van tornar a la feina per ultimar els detalls de cara a aquests compromisos de Copa. El teló dels vuitens s’obrirà demà amb quatre partits. A les 19.00 hores hi ha programats dos duels: València-Celta (els valencians han patit aquests dies la dimissió del tècnic, Cesare Prandelli, i en principi seurà a la banqueta Salvador González), i Osasuna-Eibar. Una mica més tard demà, a les 21.15 hores, tindran lloc dos partits més: Deportivo-Alabès i Las Palmas-Atlètic de Madrid.

Per dimecres vinent la jornada de la Copa del Rei porta tres partits més. A les 19.00 hores: Reial Societat-Vila-real i Alcorcón-Còrdova. El plat fort de la jornada, que serà a les 21.15 hores al Santiago Bernabéu, és el Reial Madrid-Sevilla, aquest últim vigent finalista de la competició. Madrilenys i sevillans es van enfrontar l’estiu passat a la final de la Supercopa d’Europa, que va acabar amb victòria blanca. Aquest mes de gener es veuran les cares fins a tres vegades, dues de Copa del Rei (el partit d’anada i la tornada dijous 12 al Sánchez Pizjuán) i una de lliga.

El Barça serà l’últim a disputar el seu partit visitant San Mamés el 5 de gener a les 21.15 hores. Luis Enrique va recuperant efectius després del descans per Nadal i es preveu que es reincorporin Messi, Luis Suárez i Neymar. Per la seva part, el porter Jasper Cillessen va tornar lesionat de les vacances de Nadal i serà baixa, per problemes musculars, entre dues i tres setmanes.