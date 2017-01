Els Andorra Outdoor Games tornen al Principat el mes de juliol vinent

Actualitzada 02/01/2017 a les 07:26

Carlota Alegre Andorra la Vella

Els Andorra Outdoor Games tornaran al Principat l’estiu de 2017 en la seva tercera edició en terres andorranes (parc de Naturlandia), a final de juliol.

Els organitzadors, Win Sports Factory, esperen superar el nombre de participants de les dues edicions anteriors. La primera va debutar el 2015 amb 1.120 participants que van formar part d’algunes de les cinc proves de què van constar els Andorra Outdoor Games aquella edició, amb el triatló, amb 435 inscrits, com a modalitat estrella. El 2016 no tan sols es va incrementar el nombre d’atletes fins als 1.500, sinó que es va passar de cinc a tres proves. No es va donar continuïtat al duatló de muntanya i a la cronoescalada amb bicicleta de carretera, que en la primera edició no van arribar al centenar de participants. Per al 2017 s’espera seguir aquesta línia ascendent pel que fa a la participació, però existeixen restriccions en aquest creixement. “De cara a aquest estiu tenim expectatives de créixer, tot i que hi ha un màxim de capacitat a Naturlandia. El problema és que no hi ha pàrquing i la gent deixa el cotxe a la carretera. Això fa que hi hagi un límit, no es pot créixer tant com ens agradaria, per això ens reunirem a principi d’any amb el Govern per cercar solucions. Per exemple, posar autobusos tant per al públic com per als participants. Encara hem de valorar com ho solucionarem”, va explicar Lluís Genero, director general de Win Sports Factory. Els Andorra Outdoor Games del 2017 constaran de tres proves, com l’any passat, i tindran lloc en les mateixes dates. “A no ser que hi hagi algun acte inamovible com el Cirque du Soleil, però tot continua igual”, va dir Genero.