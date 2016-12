Sanza i Bernadó tornen a la Cursa dels Nassos per recuperar sensacions

La Cursa dels Nassos de Barcelona de 10 quilòmetres viurà avui una nova edició que comptarà amb 11.200 inscrits i que sortirà a les 17.30 hores des del carrer Selva de Mar. Enguany tornen l’atleta resident del Club Atletisme Valls d’Andorra Marcos Sanza i un veterà com és Toni Bernadó. Ambdós no van poder competir l’edició passada per problemes als genolls. Ara volen recuperar sensacions en una cursa en la qual gaudeixen. “Vull acabar el més amunt possible, vull lluitar amb els millors”, va dir Sanza, que s’enfrontarà, entre d’altres, a Carles Castillejo, guanyador en cinc ocasions de la cursa.