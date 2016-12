El MoraBanc naufraga davant l’Iberostar Tenerife, que crivella els andorrans des de la línia de tres punts (17 cistelles)

Continua el MoraBanc Andorra de les dues cares. El MoraBanc abassegador, intractable, amb confiança i amb moral per superar qualsevol obstacle del Poliesportiu, i el MoraBanc poruc, sense confiança, tou i decebedor de les sortides. I ahir tocava jugar a Tenerife, contra un Iberostar preparat per guanyar i aconseguir la classificació matemàtica per a la Copa i que va fer un gran partit, tot s’ha de dir, per emportar-se la victòria (89-72). A fora l’equip de Joan Peñarroya es transforma. En negatiu. Però no està tot perdut per arribar a la Copa. Difícil, sí, però no perdut. Queden dos Reials