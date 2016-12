Mireia Gutiérrez acaba 26a a la Copa del Món de Semmering

L’esquiadora disputa a Àustria per segon cop una segona mànega d’aquesta competició

L’esquiadora Mireia Gutiérrez va viure ahir una jornada esportiva molt dolça a Semmering. L’andor­rana va tornar a puntuar a la Copa del Món i ho va fer gràcies a la vint-i-sisena posició final a la cita amb l’eslàlom a Àustria.

A la primera mànega Gutiérrez, que sortia amb el dorsal 56, va fer un temps de 54”14, la qual cosa la situava en la 24a posició, que va poder mantenir. “He fet una primera mànega sòlida perquè les condicions eren difícils, en un traçat exigent. He lluitat fins al final i tot i fer alguna errada no he deixat de treballar”,