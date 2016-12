La tercera exhibició amb temàtica Disney compta amb 30 patinadors del país

Avui el Palau de Gel, a Canillo, viu una jornada màgica. I és que 30 patinadors del país representaran (19.45 hores) una combinació de pel·lícules de Disney sota el nom Somnis sobre gel. Aquesta actuació compta amb films clàssics com Peter Pan, La bella dorment o Alícia al país de les Meravelles, o llargmetratges més recents que es podran veure avui sobre el gel del Palau canillenc, com Toy Story i Big Hero, i com a colofó de l’espectacle hi haurà un número d’Star Wars. Els joves del Principat que donaran vida a aquestes pel·lícules tenen entre 7 i 8