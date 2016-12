La Pal Skimo VIP Training torna amb participants de renom

El 7 de gener Vallnord acollirà la segona edició de la Pal Skimo Vip Training a la Caubella de Pal. Novament, la solidaritat serà el gran argument per participar-hi ja que tots els beneficis es destinaran a l’Associació per la Síndrome de Down a Andorra, tal com es va fer a l’edició de l’any passat. També el cartell de participants tornarà a comptar amb esportistes de renom, com és el cas dels pilots de MotoGP residents al país Aleix i Pol Espargaró, Rubèn Xaus, o el director de cinema José Pozo, entre altres.

L’any passat es va poder recaptar 1.616 euros