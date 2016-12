El Poliesportiu, talismà del MoraBanc

El base dels tricolors Schreiner atribueix a l’‘efecte sisè home’ la bona ratxa a les instal·lacions

El base del MoraBanc Andorra Thomas Schreiner veu el Poliesportiu com el talismà del conjunt que dirigeix Joan Peñarroya. I no n’hi ha per a menys atès que les instal·lacions, de moment, no han viscut cap desfeta local en set duels. “És més fàcil competir aquí amb la gent que ho dona tot i gaudim quan juguem a casa. Volem mantenir intacta aquesta ratxa. Ara bé, necessitem plasmar l’estil de casa a fora i demà contra el Tenerife és un bon dia per fer-ho”, explica l’austríac.

Els tricolors estan a una victòria d’igualar el millor inici del MoraBanc a l’ACB. Un