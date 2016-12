“Un dia voldria retornar al vòlei andorrà tot el que m'ha donat”

El col·locador del país viu, amb 28 anys, un moment dolç a la seva carrera. acaba de guanyar la Supercopa davant l’Unicaja d’Almeria i el seu equip és quart a la classificació de la Superlliga

Xavi Folguera, jugador professional de vòlei –actualment a les files del CV Te­rol–, viu amb 28 anys un moment dolç a la seva carrera. Acaba de guanyar la Supercopa davant de l’Unicaja Almeria i el seu equip ocupa la quarta plaça de la Superlliga espanyola. Tot i això, l’andorrà voldria tornar algun dia al Principat i reconvertir-se en entrenador de base per ensenyar a les noves generacions.



Quin balanç fa del 2016?

Durant aquest any he anat de menys a més, però acabo l’any molt content. Vaig començar una experiència a Bèlgica que no em va acabar d’anar bé, però vaig tenir