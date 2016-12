Rosberg es referma en la decisió de retirar-se de la Fórmula1 després de guanyar el Mundial

Actualitzada 28/12/2016 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

Nico Rosberg es va retirar del món de la Fórmula1 tot just després de coronar-se campió del món. El ja expilot, en una entrevista concedida al Frankfurter Allgemeine Zeitung, es referma en la decisió de deixar definitivament el món del motor. “La meva missió està complerta”, va explicar l’alemany de 31 anys, que va afirmar sentir-se “absolutament segur, ja que he fet el que era millor per a mi”.

Rosberg comença a dibuixar els plans de futur. “Abandono en el nivell més alt del meu rendiment i sé que la meva decisió deixa en una situació difícil Mercedes. Ara començaré nous projectes segurament en el món dels negocis”, va dir l’alemany.