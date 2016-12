El MoraBanc remunta en un espectacular partit amb una gran segona part i manté la imbatibilitat al Poliesportiu

De Copa del rei va ser el pas i la remuntada que va fer el MoraBanc ahir en un nou partit a casa que va acabar amb els espectadors marxant contents del Poliesportiu. Els de Joan Peñarroya van imposar-se a una primera part molt sòlida dels malaguenys per mantenir la imbatibilitat.

Tot i això, era difícil preveure un final tan positiu per als tricolors després del primer quart. Un intercanvi de cistelles va protagonitzar el tram inicial del partit, que feia que hi hagués canvis constants en el lideratge del marcador. Però des d’una cistella de Walker a la meitat del