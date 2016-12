Salvaguardar el fortí

El MoraBanc Andorra vol acomiadar el darrer partit de l’any a casa amb una victòria davant l’Unicaja que mantingui inexpugnable el Poliesportiu

El Morabanc Andorra vol acomiadar el 2016 de la millor manera possible. El conjunt dirigit per Joan Peñarroya aspira a aconseguir avui un triomf a casa (21.00 hores) davant l’Unicaja de Màlaga en el darrer partit de l’any al Poliesportiu.

De moment cap equip que ha passat per Andorra ha pogut tornar amb una victòria al sarró. 6 triomfs locals de 6 partits jugats que demostren la dificultat de visitar el Principat. Avui l’objectiu dels de Peñarroya és clar: mantenir el fortí. “Esperem fer-ho i que quan acabi el partit poder comptar amb un triomf més. Tenim l’ambició i tenim l’experiència