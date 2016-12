“Si no ens plantegem objectius ambiciosos mai farem res”

En l’estrena en categoria sènior ha estat molt per damunt de les expectatives, amb grans resultats a la Copa d’Europa. Ara es proposa ser al top-5 europeu i en un futur lluitar per un globus d’or

Irineu Esteve va sorprendre tothom, a ell mateix també, en començar la seva trajectòria en categoria sènior estant entre els millors de Copa d’Europa i fins i tot assolint una primera posició en una cursa de 15 quilòmetres estil patinador a Valdidentro (Itàlia).



Costa mantenir els peus a terra amb aquests resultats?

Realment no, perquè són les curses que més he patit i que més ho he donat tot. Feia dos anys que estava buscant acabar totalment exhaust. És el que em va faltar potser l’any passat, que acabava i de seguida ja podia tornar a córrer o entrenar. Després de les