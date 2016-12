L’equip de Conte derrota el Bournemouth i lliga la millor ratxa de la història del club

El Chelsea suma el dotzè triomf seguit El jugador canari del Chelsea, Pedro, celebrant un dels seus dos gols.

Actualitzada 27/12/2016 a les 07:14

Redacció Londres

El Chelsea s’ha convertit en la bèstia de la Premiere League. Ahir durant la jornada del Boxing Day va sumar la dotzena victòria seguida i lliga així la millor ratxa de triomfs de la història del club de Londres. La víctima va ser el Bournemouth, que va caure per 3 a 0 a Stamford Bridge, on va brillar l’exblaugrana Pedro, qui va signar dos gols per als blues, el primer al minut 24 del partit i el segon ja en el temps de descompte. Entre mig d’aquest dos de l’antic culer Eden Hazzard va transformar al 49 un penal.

Així, els homes de Conte són líders de la Premiere League amb 46 punts, amb 7 de marge respecte al segon, el Manchester City de Pep Guardiola (39), i 9 respecte al tercer, el Liverpool (37), que disputa avui el seu partit davant de l’Stoke City.

L’equip del de Santpedor es va imposar al camp del Hull City per 0 a 3 i segueix així en la lluita per les primeres posicions. L’Arsenal, que també es troba a 9 punts del líder, va imposar-se in extremis al West Bronwich amb un gol fet per Olivier Giroud a 4 minuts del final. Per la seva part, el Manchester United, sisè classificat, va guanyar el Sunderland (3-1). L’equip de José Mourinho encadena 4 victòries seguides i continua ascendint posicions a la taula, tot cercant els llocs de Champions.

L’actual campió de la Premier League, el Leicester, va caure a casa 0 a 2 contra l’Everton i se situen a 3 punts del descens, que marca el Sunderland amb 14. El Middlesbrough va caure en la visita al camp del Burnley (1-0). El penúltim, el Swansea, va perdre (1-4) mentre que el Watford i el Crystal Palace van empatar a un.