La vuitena Andorra Sènior Cup creixerà fins als 36 equips

El torneig de veterans es disputarà del 16 al 18 de juny, amb sis conjunts més que enguany

L’Andorra Sènior Cup arribarà el 2017 a la vuitena edició amb rècord d’equips participants, 36, sis més que els que han competit enguany. Lluny queden ja els sis que es van aplegar en el primer torneig de futbol de set per a veterans organitzat per l’ex-jugador de futbol sala Talín Puyaltó. “No parem de créixer. L’any vinent seran 36 equips i 2.500 pernoctacions. Ens falten pocs equips per tancar les inscripcions”, va comentar Talín, que ha vist com el torneig rebia representants d’ar­reu del món en tots aquests anys (Espanya, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Illa de Guadalupe, Tunísia...). La vuitena Andorra