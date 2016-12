La federació renuncia a anar al Mundial de Bèlgica per raons econòmiques

La Federació Andorrana de Petanca, presidida des de principi de mes de nou per Albert Santuré, ha pres la decisió de renunciar a la participació al Campionat del Món que es fa el mes d’abril a Gant (Bèlgica) per raons econòmiques. Andorra hi havia d’anar amb quatre jugadors i un representant de la federació, però el fet de celebrar-se tan aviat hipoteca la participació. “La renúncia té lloc bàsicament per raons pressupostàries. Un Mundial a principi de temporada quan encara no haurem rebut la subvenció no és assumible”, assegura Santuré. Aquest serà el primer Mundial que engloba les tres categories