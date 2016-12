Escolà pretén fer un pas al costat i deixar la presidència

El president del VPC voldria cedir el càrrec al vicepresident, David Ferré

Pep Escolà, actual president del VPC Andorra, pretén fer l’any vinent un pas al costat i deixar la presidència del club, tot i que la decisió encara no és ferma. Escolà encetarà el 2017 el quart any al capdavant del club andorrà i no aspira a iniciar un segon mandat, tot i que va voler deixar clar que “si no es trobés un substitut a la meva persona evidentment no deixaria el club, jo continuaria el temps que fes falta. Estem en un bon moment, tenim estabilitat, estem sanejats econòmicament i estem aconseguint obtenir bons resultats”.

