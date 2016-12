Cancelo, a prop de fitxar pel Barça

El lateral portuguès podria convertir-se en el fitxatge estrella de l’estiu vinent

Joao Cancelo i Lucas Digne, en el partit que va enfrontar el València i el Barça.

Actualitzada 26/12/2016 a les 07:19

Redacció Barcelona

Joao Cancelo serà jugador de l’FC Barcelona la propera temporada i es convertirà així en el fitxatge estrella de l’estiu vinent del club blaugrana, segons va publicar el diari Sport en la seva edició de dissabte. Segons la informació del mitjà de Barcelona, l’entitat presidida per Josep Maria Bartomeu ja té la decisió presa i a més la negociació amb el futbolista ja està feta i tancada amb un acord. Malgrat tot, la incorporació no es farà pública fins que acabi la temporada, al juny.

L’acord al qual s’hauria arribat és per a cinc anys a partir de la temporada vinent. El Barça es va reunir amb l’agent de Cancelo, Jorge Mendes, que va proposar fer el traspàs en aquest mercat d’hivern, però tant el club, que no pot fer la inversió en el fitxatge ara mateix, com el jugador, que no vol acceptar cap oferta que tingui sobre la taula aquest gener, prefereixen esperar a l’estiu.

Equips com el Chelsea o el Bayern de Munic són potències que volien apostar fort per incorporar el portuguès, però el lateral també ha decidit mudar-se a Barcelona a l’estiu.

Només queda per determinar el preu del traspàs amb el València, el seu actual equip, que demana uns 30 milions d’euros per emportar-se Cancelo de l’equip propietat de Peter Lim. El Barça, que manté una bona relació amb el màxim dirigent del València, està disposat a pagar aquesta quantitat per un jugador que, creu, té molt recorregut per davant. Cancelo passaria a ser el segon portuguès a les files del conjunt blaugrana, després del fitxatge de l’estiu passat d’André Gomes, que curiosament també provenia del València abans de formar part del Barça.