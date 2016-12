S’inaugura l’Estadi Nocturn Miquel Capo Mateu al Canaro, que permetrà als esquiadors sub-12 dels clubs fer més entrenaments

El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, van encapçalar ahir la delegació d’autoritats que es van aplegar al Canaro per a la inauguració del nou Estadi Nocturn Miquel Capo Mateu, juntament amb mossèn Ramon, així com el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Albert Coma. També tots els esquiadors i tècnics de l’entitat andorrana van ser presents a l’acte i van aprofitar per fer la trobada de Nadal habitual en un moment de descans de competicions.

L’estadi nocturn respon a la necessitat de la FAE de donar un nou impuls a