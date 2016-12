La selecció s'enfrontarà a San Marino

Jugarà un amistós el 22 de febrer per preparar el partit contra les Illes Fèroe

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va anunciar ahir que la selecció absoluta disputarà un partit amistós contra San Marino el dimecres 22 de febrer a terres sanmarineses. El duel es realitzarà un mes abans de la cinquena jornada del Premundial, en què la tricolor rebrà a l’Estadi Nacional les Illes Fèroe, un dels rivals que es mira amb especial atenció per poder obtenir algun punt aquesta fase.

“Volíem jugar abans del partit de les Illes Fèroe per preparar-lo el millor possible i aquest amistós ens ajudarà”, va assenyalar el seleccionador, Koldo Álvarez. La de San Marino era una de les