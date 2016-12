El Reial Madrid es fixa en el porter del Chelsea Courtois

Tot apunta que el belga seria l’escollit per substituir Keylor Navas

Actualitzada 23/12/2016 a les 06:44

Redacció Madrid

El Reial Madrid ja comença a treballar per incorporar noves peces a l’equip entrenat per Zinedine Zidane aprofitant que el tribunal d’arbitratge de l’esport (TAS) va rebaixar-li la sanció de la FIFA pel cas de menors i se li permet fitxar en el proper mercat d’estiu (la sanció la compleix aquesta finestra d’hivern).

Segons va revelar el programa radiofònic El transistor, d’Onda Cero, el club blanc estaria interessat en el porter del Chelsea Thibaut Courtois. El belga arribaria al conjunt de la capital espa­nyola per substituir Keylor Navas. I és que l’exporter de l’Atlètic de Madrid ja va ser pretès pels madridistes quan va fer les maletes per posar rumb cap a Londres. En aquell moment José Mourinho era l’entrenador del Chelsea i va aconseguir que el club anglès executés la seva opció preferencial que tenia sobre el jugador belga.

Courtois acaba contracte el 2019 i ha rebutjat renovar amb el quadre blue. Després de l’intent frustrat de traspàs de De Gea, Courtois s’ha erigit com el substitut perfecte de Navas. Actualment és un dels puntals del Chelsea i el preu de mercat seria superior als 30 milions d’euros.