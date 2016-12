Xavi Cardelús tanca un acord amb l'equip Petronas per seguir a l'Europeu de Moto2

Xavi Cardelús ja ha pres la decisió sobre el seu futur que passa per deixar l’equip Promoracing, amb el qual ha estat les dues últimes temporades. El pilot andorrà i el seu pare, Xavi Cardelús Maestre, han arribat a un acord, a manca de la signatura, amb l’equip Petronas per competir l’any vinent al Campionat d’Europa de Moto2 amb una Kalex pota negra. “Aquest equip és molt professional i té una doble estructura a l’Europeu i al Mundial i això ens ha fet decantar-nos. Si el Xavi fa bons resultats pot tenir més fàcilment accés a les wild card per