El tècnic de l’Espanyol es disculpa pels elogis a Messi després del derbi

Sánchez Flores demana perdó a l'afició Quique Sánchez Flores a la sala de premsa pel partit de Copa d'avui.

Actualitzada 22/12/2016 a les 06:44

Redacció Cronellà el Prat

Quique Sánchez Flores, entrenador de l’Espa­nyol, va haver de fer marxar enrere ahir i va demanar disculpes a l’afició pels elogis que va dirigir a Leo Messi després del derbi i que havien creat cert malestar entre els seguidors espanyolistes. “Si he causat alguna decepció, demano perdó”, va remarcar el tècnic, que va deixar clar la bona sintonia existent amb l’afició, amb la qual sent una connexió especial. “Estem absolutament entregats a la causa espanyolista. Tinc la felicitat de saber que estic al lloc adequat”, va dir el madrileny tot intentant allunyar-se així de l’enrenou dels últims dies.

Després del derbi que va acabar amb victòria blaugrana (4 a 1) l’entrenador de l’Espanyol va assegurar que “el que més es pot admirar de Messi és la seva humilitat. El peguen i ell no es queixa, em sembla que és impressionant”. Tanmateix, Sánchez Flores va relatar que “tenim un feeling especial, no se quantes samarretes guardo de Leo però sempre me les demanen”.

Unes disculpes que van arribar en la roda de premsa prèvia al partit que l’equip afronta avui, la tornada de setzens de final de la Copa del rei davant l’Alcorcón a Cornellà-el Prat (21.00 hores). El resultat a Santo Domingo d’empat a un obliga Quique Sánchez Flores a treure l’onze més competitiu malgrat les nombroses baixes amb què compta.

Al tancament de l’edició del diari el Barça disputava al Camp Nou el seu enfrontament de tornada de setzens de final de la Copa del rei amb el bitllet a vuitens en joc. L’eliminatòria estava anivellada després del partit d’anada (1 a 1).



LA LLIGA DENUNCIA ELS CÀNTICS I INSULTS DEL DERBI

La Lliga de Futbol va enviar al comitè de competició i a la comissió antiviolència un informe en què denuncia els càntics i les pancartes insultants contra l’Espanyol que es van poder escoltar i veure durant el derbi al Camp Nou diumenge passat. Segons l’informe, els càntics provenien de la grada d’animació on s’ubiquen els grups FCB Supporters i Almogàvers, i eren crits com “periquito bastard”, “odio l’Espanyol” o “perico ets una merda”, així com insults al porter Diego López quan estava sent atès. També s’esmenta la pancarta que exhibia el missatge: RCDE, el primer negoci xinès sense final feliç.