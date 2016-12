La cervesa del VPC

El VPC Andorra va posar ahir a la venda una cervesa artesana pròpia, la Trapella Scrum, per aconseguir diners per fer una estada a final de temporada dels equips sènior del club.

El VPC Andorra aposta per la cervesa com a regal per a aquestes festes. Però no una cervesa qualsevol, sinó la Trapella Scrum, una cervesa artesana exclusiva, feta conjuntament amb la Birreria andorrana i caracteritzada per l’estil suau, amb alt contingut de blat, escumosa i poc amarga.

Una idea que va sorgir de la comissió de jugadors del VPC formada per 5 noies i 3 nois del club amb l’objectiu d’aconseguir diners per muntar una estada per als equips sènior a final de temporada. De moment la iniciativa ha tingut una bona rebuda. Ahir al matí es va posar a la