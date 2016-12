'Jou' Llorente elogia el joc del MoraBanc i Andrew Albicy

D'altra banda, alguns membres de la primera plantilla van dinar amb els padrins de l'Hostal Calones

José Luis Jou Llorente és un referent en el bàsquet espanyol (medalla de plata als Jocs de Los Ángeles 1984), i a Andorra, on va militar al Festina quatre temporades als anys 1990. L’exbase va presentar ahir a l’FNAC el seu llibre Espíritu de remontada, i va aprofitar per parlar elogiosament del MoraBanc. “Estic al corrent del que fa. Els vaig veure a Madrid. És un equip jove i m’agrada molt com juga, en especial el director de joc [Andrew Albicy]. Veure el pavelló ple a Andorra m’encanta i crec que és un luxe per al país. Al mateix temps