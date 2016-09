Soldeu acollirà per primera vegada una prova femenina al país

El Grandvalira Golf Soldeu serà demà i divendres la seu de la primera prova internacional femenina disputada al país, organitzada per Sport Hotels Resort & Spa i amb el patrocini de Crèdit Andorrà. El torneig acollirà participants vingudes de tot Europa que competiran en les modalitats handicap i scratch. El primer torneig femení internacional Inter-Clubs, que es disputarà en un camp de nou forats, anirà acompanyat d’un bon grapat d’activitats paral·leles. Les golfistes participaran també en un torneig de Hole in One amb un vehicle Smart Ushuaia Special Edition com a premi. A banda de la pràctica esportiva, les participants