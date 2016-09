Nil Castellví se suma al nou projecte de l'Andorra HC

Tanca la plantilla de Roger Corral per a la temporada del retorn a primera catalana, on l’equip confia a donar guerra

L’Andorra Hoquei Club va presentar ahir la darrera incorporació per a la temporada del retorn a primera catalana. Es tracta del jove Nil Castellví, de 21 anys, que arriba procedent del CH Mataró i que té experiència en categories superiors (Nacional espanyola i OK Lliga, on va disputar diversos amistosos de pretemporada). Castellví, defensa format a les divisions inferiors del Barça on va guanyar tres campionats d’Espanya i dos de Catalunya, arriba per reforçar una plantilla que mescla veterania i joventut i a la qual s’han incorporat tres fitxatges de fora: Marc Coma, Àlex Garcia i Castellví.

“El que m’ha convençut