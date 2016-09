L'Enfaf Crèdit Andorrà inicia la lliga amb una derrota

L’Enfaf Crèdit Andorrà va obrir la temporada de primera femenina amb una derrota al camp del Mirasol-Baco Unión (2-0). L’equip, dirigit per José Antonio Martín, va desplaçar-se just d’efectius per les lesions d’algunes jugadores durant la pretemporada i per la falta de temps per a la tramitació de fitxes. Per tot plegat l’Enfaf Crèdit Andorrà va haver de completar la convocatòria amb jugadores del juvenil-cadet. Tot i el contratemps, l’equip andorrà va mostrar bones maneres i va cedir amb un gol de rebot (minut 25) i un altre ja en temps d’afegit quan les visitants van disposar de més possessió