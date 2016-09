Julio Pintado descarta participar al Mundial del mes vinent a Qatar

El corredor tanca la porta a la cita per motius personals

Andorra no tindrà finalment cap representant al proper Mundial de Ciclisme de Doha, que se celebrarà entre els dies 9 i 16 d’octubre. Motius familiars han portat l’únic corredor del país amb opcions, Julio Pintado, a renunciar a ser present a la cita de Doha, que hauria posat punt i final a la seva primera temporada com a professional.

“En principi dono per tancada la temporada, tot i que no descarto fer alguna cursa de forma puntual si és a prop d’aquí”, explicava ahir el ciclista. “El calendari a partir d’ara és principalment per Àsia i el Golf, ens queden els