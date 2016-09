La candidatura del canvi de Bernat Vilella dirigirà la federació

L’experxista es va imposar a les eleccions a la llista liderada per Paula Priego per 75 vots a 70

La Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) agafarà un nou rumb després que ahir resultés guanyadora de les eleccions la candidatura encapçalada per Bernat Vilella, que apostava per un canvi a l’entitat. Els comicis van generar la mobilització del cens i hi va haver 148 vots dels 225 possibles, amb 75 a favor de Vilella i 70 (4 vots van ser en blanc) donant suport a la candidatura que liderava Paula Priego, que apostava per una línia de treball continuista.

Vilella, experxista, va estendre la mà a la candidatura derrotada només confirmar-se els resultats. “Vull donar les gràcies als federats que han votat.