Els dos conjunts andorrans finalitzen tercers de les seves categories a la King of Portugal

Els equips andorrans formats per Roger Troguet i Miquel Herrera i Joel Martínez i Aitor Punzano van finalitzar a la tercera posició de les seves respectives categories a la King of Portugal, la prova de 4x4 celebrada entre els passats dies 14 i 17 a la localitat de Vimioso.

Troguet i Herrera van participar a la categoria Legend, destinada a vehicles amb motor davanter, un amortidor per roda i pneumàtics de 37 polzades, mentre que l’equip format per Martínez i Punzano van fer-ho en l’Stock, de vehicles produïts en sèrie, modificats. La King of Portugal és la germana petita de la