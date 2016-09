El MoraBanc B queda fora de la lliga catalana EBA després d'una pròrroga

El MoraBanc Andorra B no va poder fer bons ahir els tres punts d’avantatge amb els que afrontava la tornada de l’eliminatòria de la Lliga Catalana EBA davant del Pardinyes lleidatà i va quedar eliminat de la competició després de caure a la pròrroga per 76 a 81.

L’equip de Milo Nunes va arrencar dominant i tancava el primer quart amb un 21 a 15 esperançador, però durant la resta de partit va tenir molts alts i baixos que van permetre al rival seguir viu. L’equip va perdre massa pilotes i no va estar afinat en atac en els minuts finals