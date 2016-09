El Madrid es treballa el triomf a Cornellà

Actualitzada 19/09/2016 a les 07:16

Redacció Barcelona

El Reial Madrid continua com a líder de la lliga espanyola després de vèncer al camp de l’Espanyol (0-2) en un duel pràctic en el que va decidir la qualitat dels seus homes. James i Benzema van marcar per als de Zidane, que sumen els dotze punts possibles a la taula i igualen el Barça de Guardiola amb setze triomfs seguits en lliga –encadenant dues temporades–.

L’Espanyol va saber contenir els blancs en els primers compassos del partit i va generar perill a la porteria de Kiko Casilla. Tot i que primer colpejaven els blancs amb una rematada desviada de Sergio Ramos, Leo Baptistao tenia una ocasió molt clara caçant una pilota que va quedar morta dins l’àrea. Casilla salvava. Els costava construir en atac als de Zidane però curiosament la lesió de Casemiro va reactivar el joc blanc. Kroos rellevava el company i donava més equilibri i circulació.

A Benzema li anul·laven un gol per fora de joc clar i Baptistao de nou va tenir l’ocasió d’inaugurar el marcador a tres minuts per al descans, però la seva rematada a centrada d’Hernán Pérez sortia fora. I en el descompte d’aquest primer temps arribava el primer gol del Reial Madrid. Kroos cedia a James que aguantava la pilota en la primera entrada, es treia de sobre Diop en la segona i trobava la xarxa amb una bona rematada al pal llarg de Diego López. Acció de qualitat del colombià, que a­profitava la seva titularitat i posava per davant els madridistes. No havien jugat un primer temps brillant però marxaven al vestidor amb premi mentre l’Espanyol havia ofert prou rèplica per merèixer una mica més.

El matx estava sent travat i dur, i els locals intentaven posar pressió en l’inici de la segona meitat. Però van ser els de Zidane els que van tenir una primera ocasió clara, amb una rematada de Benzema que Diego López va avortar. La definició del Madrid no és la de l’Espanyol i Benzema va posar rumb cap al triomf a vint minuts per al final. Lucas Vázquez centrava a l’àrea i el davanter trobava la xarxa rematant en el primer pal. Va poder-se reenganxar poc després al matx l’Espanyol amb un xut de Caicedo, però es va trobar un Casilla que ahir va estar bé. La recta final va ser de control blanc amb un Espanyol rendit.



El València, a la cua

Respecte als altres partits d’ahir, destaca la victòria de l’Athletic de Bilbao a San Mamés sobre el València (2-1). Als dos minuts marcava el valencianista Medrán, però dues dianes d’Aduriz, en el 24 i en el 41, capgiraven el marcador i deixaven el València a la cua de la classificació, encara sense puntuar després de quatre partits. En el Vila-real-Reial Societat (2-1), l’italià de l’equip castellonenc Sansone va ser la figura amb dos gols, un d’ells amb un xut des de més de cinquanta metres.