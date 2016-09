sense complicacions Messi celebra el gol de penal que va marcar ahir al camp del Leganés.

Actualitzada 18/09/2016 a les 07:23

Redacció Leganés

L’FC Barcelona va resoldre ahir sense aparents complicacions i mostrant potencial golejador (1-5) el desplaçament a Leganés. Els de Luis Enrique van donar continuïtat al contundent 7 a 0 de la Lliga de Campions contra el Celtic i van certificar que la desfeta de la setmana passada a casa contra l’Alabès és història. Hi van haver rotacions, sense Busquets i amb Sergi Roberto a la banqueta, però l’equip no se’n va ressentir, liderat pels seus tres homes d’atac.

El Leganés, un recent ascendit que ha donat bona impressió en les primeres jornades, va sortir a mossegar, amb una pressió alta que va incomodar la creació blaugrana, però Messi i Luis Suárez es van encarregar d’abaixar les pretensions locals. El primer va passar al segon en profunditat per gestar el 0 a 1 al quart d’hora, amb una cursa en paral·lel que Messi va convertir en gol després de l’assistència de Suárez. En el segon, a la mitja hora, va ser Messi qui va cedir a Suárez perquè marqués a plaer, i just abans del descans feia el 0 a 3 l’altre integrant del trident blaugrana, Neymar, que va culminar una nova acció desequilibrant de Messi i Suárez.

Tot decidit al descans per a un Barça que trencava amb eficàcia el punt d’honor del rival. I als nou minuts de la represa arribava el quart gol visitant després d’un clar penal sobre Neymar que Messi transformava. Luis Enrique va fer canvis tot pensant en el proper compromís de lliga, davant de l’Atlètic i entre setmana, i encara arribaria una cinquena diana, amb una gran rematada a l’escaire de Rafinha des de la frontal. El Leganés va buscar el gol de l’honor fins al final, i va arribar en el minut 80, després d’una falta molt ben executada per Gabriel, en la primera visita del Barça a l’estadi de Butarque.

També es va desplegar amb eficàcia l’Atlètic de Madrid abans del xoc de dimecres vinent al Camp Nou. L’Sporting de Gijón, rival ahir dels de Simeone, poca cosa tenia a fer ja en el descans, quan l’equip matalasser vencia per 3 a 0. De fet en cinc minuts de joc els visitants ja havien encaixat dos gols, el primer de Griezmann després d’una assistència de Gameiro, en jugada de contraatac i amb una defensa poc encertada. El segon de Gameiro en culminar una paret amb Filipe Luis. Passada la mitja hora Griezmann repetia amb un bon xut des de la frontal després d’una altra acció de contraatac.

En el segon temps l’Atlètic va seguir duent la iniciativa davant d’un Sporting més voluntariós que sòlid i a la recta final va arribar el torn de Fernando Torres, amb un doblet, en els minuts 72 i 91, el segon de penal.



EL REIAL MADRID VISTA L'ESPANYOL SENSE BALE NI CRISTIANO

El Reial Madrid defensarà aquesta nit el lideratge amb el que arrencava la jornada en un duel al camp de l’Espanyol en què no tindrà dues de les seves figures en atac, Cristiano Ronaldo i Bale. El portuguès té un procés gripal i el gal·lès arrossega un fort cop als malucs. El tècnic blanc, Zinedine Zidane, deixava clar que es no vol arriscar amb cap jugador i que les rotacions són el recurs sempre que els futbolistes importants tinguin algun problema. Mentre el Madrid ha guanyat els tres partits que ha jugat, l’Espanyol de Quique Sánchez Flores només té dos empats.