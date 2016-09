L'FC Andorra guanya amb patiment

Un gol en pròpia porta del Lloret permet als tricolors allargar la bona ratxa a la Borda Mateu

L’FC Andorra manté la fortalesa de la temporada passada a la Borda Mateu, on va sumar ahir la primera victòria a la lliga. Els tricolors, però, van haver de patir de valent fins a l’últim segon per der­rotar el Lloret (2-1), curiosament l’últim equip que havia mullat en terreny colomenc, el novembre passat.

Poca cosa es pot salvar de l’equip de Justo Ruiz en la primera meitat. No hi va haver combinació entre les línies i el Lloret es va mostrar com un conjunt més fet, ben posicionat i que sabia el que volia. Amb tot, ni un ni altre equip