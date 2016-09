El VPC venç amb placidesa el Tarragona en l'últim assaig

Els del Principat van exhibir més físic i van dominar el Tarragona

El VPC Andorra va endur-se un triomf més que ampli davant del Tarragona, equip de la divisió d’honor catalana, en el darrer assaig abans de l’inici de la temporada (58-31). L’equip, dirigit ahir en solitari per David Kirikàixvili –Jonathan Garcia estava a l’Europeu sub-18 de rugbi de set–, va ensenyar alguns moments de bon joc i es va mostrar superior al rival, sobretot en l’aspecte físic, per dominar territorialment.

En un duel plantejat a quatre parts de vint minuts el Tarragona es va avançar amb un primer assaig però els locals van capgirar el marcador i van arribar a dominar per